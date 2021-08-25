Алексис Санчес может перейти в «Фенербахче»

Нападающий футбольного клуба «Интер» Алексис Санчес может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом журналист Николо Скира сообщает в своём «твиттере». Итальянский инсайдер утверждает, что к чилийцу проявляет интерес «Фенербахче», который начал переговоры с агентом футболиста.

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Сделка определяется как сложная, так как по текущему контракту, рассчитанному до 2023 года, Санчес зарабатывает 7 млн в год. Турецкий клуб готов предложить не более 3,5 млн в сезон.