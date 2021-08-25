«Ювентус» может подписать Витцеля в случае ухода Маккенни

Если Маккенни будет продан, «бьянконери» могут подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Акселя Витцеля, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Бельгиец уже был предложен «Ювентусу» несколькими посредниками. Тем не менее трансфер возможен только в случае ухода Маккенни.