«Ювентус» может подписать Витцеля в случае ухода Маккенни

«Ювентус» рассматривает возможность покупки нового полузащитника в случае ухода Уэстона Маккенни.
Американцем интересуются несколько клубов, включая «Тоттенхэм».
Если Маккенни будет продан, «бьянконери» могут подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Акселя Витцеля, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Бельгиец уже был предложен «Ювентусу» несколькими посредниками. Тем не менее трансфер возможен только в случае ухода Маккенни.
Статистику бывшего игрока «Зенита» можно найти здесь.