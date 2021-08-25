Слуцкий назвал поддержавшие отмену лимита на легионеров клубы

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), выступившие за полную отмену лимита на легионеров в чемпионате России. Об этом сообщается на сайте казанской команды.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам специалиста, на проходившем 23 августа общем собрании клубов лиги против ограничений, помимо «Рубина», также выступили «Локомотив», «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.

Слуцкий также подчерийкнул, что много лет придерживается позиции, согласно которой россские игроки должны на равных конкурировать с иностранцами. Он добавил, что неоднократно аргументировал свое мнение.