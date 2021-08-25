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Олимпиада-2020

Гвардиола выразил желание поработать со сборной

Евро-футбол.Ру
23 минуты назад

Менеджер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что ему понадобится пауза после ухода из текущей должности.

Гвардиола выразил желание поработать со сборной
Фото: ReutersReuters

«Следующая остановка для меня – работа со сборной, если представится такой шанс. Это будет новый вызов для меня.

Мне потребуется пауза после семи лет нахождения во главе «Манчестер Сити». Я должен взять время на отдых, посмотреть, что я могу почерпнуть у других своих коллег по цеху. Мне бы хотелось сыграть на чемпионате Европы, чемпионате мира», - приводит слова Гвардиолы Globo.

Напомним, что за спиной у 50-летнего испанского тактика есть опыт работы у руля «Барселоны» и «Баварии».

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