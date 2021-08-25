Гвардиола выразил желание поработать со сборной

Мне потребуется пауза после семи лет нахождения во главе «Манчестер Сити». Я должен взять время на отдых, посмотреть, что я могу почерпнуть у других своих коллег по цеху. Мне бы хотелось сыграть на чемпионате Европы, чемпионате мира», - приводит слова Гвардиолы Globo.