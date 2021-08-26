26 августа в матче 6-го тура РПЛ сыграют «Зенит» и ЦСКА. Ни те, ни другие явно не пребывают в своей лучшей форме, но петербуржцы идут к очередному золоту, а вот москвичи о нём могут только мечтать. Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Зенит» — ЦСКА: прогноз и ставки на матч РПЛ 26 августа, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

26 августа пройдет матч 6-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА. Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 20:45 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния хозяев поля. Сделать ставку на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.58, что соответствует 60% вероятности. Успех ЦСКА аналитики оценили коэффициентом 5.20 (18%), ничья идёт за 4.30 (22%).

Эксперты ждут высокой результативности в матче РПЛ «Зенит» — ЦСКА. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.60, а на тотал больше 2.5 ставят за 2.35. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Зенит» — ЦСКА: какие делать ставки на матч РПЛ 26 августа

«Зенит» вкатывается в сезон РПЛ неспешно и с кадровыми проблемами. Сергей Семак потерял ряд игроков: кто-то команду покинул, кто-то, как Магомед Оздоев, получил травму, а кто-то никак не наберет форму после Евро-2020. Да еще Майкон, вернувшийся в команду в ранге олимпийского чемпиона, сломался. Покупка бразильца Клаудиньо немного сняла остроту кадрового вопроса, но проблемы у команды есть. И прямо сейчас, несмотря на второе место, есть факт: «Зенит» два матча подряд не выигрывает и пропускает в каждой встрече. На дистанции нашего чемпионата команде Семака, пожалуй, нет равных, но в преддверии Лиги чемпионов эта ситуация тревожит.

Впрочем, ЦСКА штормит еще сильнее. В 5 матчах у команды Алексея Березуцкого 3 победы и 2 поражения. О какой-то цельной игре, о каком-то рисунке речь пока не идет, продолжается творческий поиск. Москвичи уступили прямым конкурентам - «Локомотиву» и «Динамо». Набор исполнителей у команды неплохой, но вряд ли позволяющий бороться за чемпионство. Пока же перспективы туманны: предсказать, что будет с этой командой через сезон или хотя бы к концу нынешнего первенства, очень сложно.

Чего ждать от этой встречи? В первую очередь, стоит поставить на то, что обе команды забьют. Как мы уже сказали, петербуржцы пропускают в каждой игре, а ЦСКА как раз в каждом матче забивает. При этом нападению зенитовцев во главе с Сердаром Азмуном не должно составить особого труда поразить ворота соперника: линия обороны ЦСКА не выглядит идеальной, даже несмотря на Игоря Акинфеева в воротах. Сделать ставку на то, что обе команды забьют, в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.65.

Если ставить на исход, то здесь, конечно, напрашивается ставка на победу «Зенита». У Семака в распоряжении куда более качественный состав, а две ничьи кряду точно встряхнут команду. Да и статистика целиком и полностью за клуб из Санкт-Петербурга: в 6 последних очных встречах у них 5 побед и еще один матч завершился вничью. Внушительно, поэтому рекомендуем ставить на «Зенит». БК «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 1.58.