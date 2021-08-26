«Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт с зарплатой €15 млн

«Манчестер Сити» готов предложить нападающему туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду двухлетний контракт с зарплатой 15 млн за сезон.
Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
Отмечается, что агент нападающего Жорже Мендеш уже прибыл в Турин для проведения переговоров с «Ювентусом».
В прошедшем сезоне Роналду забил 29 голов и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А.
Контракт португальца с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил Роналду двухлетний контракт.