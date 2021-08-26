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«Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт с зарплатой €15 млн

RT на русском
1 час назад

«Манчестер Сити» готов предложить нападающему туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду двухлетний контракт с зарплатой 15 млн за сезон.

«Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт с зарплатой €15 млн
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Отмечается, что агент нападающего Жорже Мендеш уже прибыл в Турин для проведения переговоров с «Ювентусом».

В прошедшем сезоне Роналду забил 29 голов и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А.

Контракт португальца с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил Роналду двухлетний контракт.

Футбол,Криштиану Роналду,
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