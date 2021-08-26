Определились соперники "Зенита" в Лиге чемпионов

«Зенит», гарантировавший себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов благодаря победе в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21, стал единственным представителем России в этом турнире в нынешнем сезоне. Московский «Спартак» также имел шансы на групповой этап, однако в третьем квалификационном раунде подопечные Руя Витории не справились с португальской «Бенфикой», проиграв по сумме двух поединков с результатом 0:4 (0:2, 0:2).