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Олимпиада-2020

Определились все соперники "Зенита" в групповом этапе Лиги чемпионов

Газета.Ruиещё 16
21 минуту назад

Петербургский «Зенит» в групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с лондонским «Челси», туринским «Ювентусом» и шведским «Мальме».

Определились соперники "Зенита" в Лиге чемпионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Челси» является действующим победителем турнира, «Ювентус» занял второе место в прошлом чемпионате Италии, а «Мальме» в 2020 году выиграл чемпионат Швеции.

«Зенит», гарантировавший себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов благодаря победе в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21, стал единственным представителем России в этом турнире в нынешнем сезоне. Московский «Спартак» также имел шансы на групповой этап, однако в третьем квалификационном раунде подопечные Руя Витории не справились с португальской «Бенфикой», проиграв по сумме двух поединков с результатом 0:4 (0:2, 0:2).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию жеребьевки.

Ранее футбольный клуб «Шериф», представляющий Молдавию, впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В четвертом отборочном раунде лучшего европейского турнира команда оказалась сильнее загребского «Динамо».

Футбол,Динамо,Зенит,Спартак,Газета.Ru,
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