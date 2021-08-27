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Салихова назвала мягкотелым тренера «Спартака» Виторию

RT на русскомиещё 12
27 августа 2021

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, в очередной раз высказалась о главном тренере команды Руе Витории после поражения от «Сочи» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Салихова назвала мягкотелым тренера «Спартака» Виторию
Фото: RT на русскомRT на русском

«Попов отвергнул Де Дзерби, Гарсию и Фонсеку. У них нет самоваров, то есть титулов. И взял самого мягкотелого тренера в прямом и переносном смысле. Такие не выживают в этом клубе. Нужен гладиатор», — цитирует Салихову «Чемпионат».

«Спартак» уступил «Сочи» на своём поле со счётом 1:2. Таким образом, красно-белые потерпели уже третье поражение в нынешнем сезоне РПЛ. Подопечные Витории занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав семь очков.

Ранее Салихова заявила, что Витория неконкурентоспособен в России и Европе.

Футбол,Зарема Салихова,Леонид Федун,Спартак,
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