Салихова назвала мягкотелым тренера «Спартака» Виторию

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, в очередной раз высказалась о главном тренере команды Руе Витории после поражения от «Сочи» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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«Попов отвергнул Де Дзерби, Гарсию и Фонсеку. У них нет самоваров, то есть титулов. И взял самого мягкотелого тренера в прямом и переносном смысле. Такие не выживают в этом клубе. Нужен гладиатор», — цитирует Салихову «Чемпионат».

«Спартак» уступил «Сочи» на своём поле со счётом 1:2. Таким образом, красно-белые потерпели уже третье поражение в нынешнем сезоне РПЛ. Подопечные Витории занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав семь очков.