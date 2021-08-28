Футболиста «МанСити» обвинили в изнасилованиях

Полиция английского графства Чешир предъявила обвинения защитнику футбольного клуба «Манчестер Сити» Бенжамену Менди в четырех эпизодах изнасилования и одном эпизоде сексуального насилия. Об этом пишет Guardian.

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«Обвинения касаются трех заявителей в возрасте старше 16 лет и, как утверждается, эпизоды (по которым предъявлены обвинения. — прим. RTVI) произошли в период с октября 2020 года по август 2021 года», — говорится в заявлении полиции.

Менди был заключен под стражу и должен предстать перед судом Честера в пятницу, 27 августа.

В «Манчестер Сити» отстранили Менди от тренировок, футболист не сможет участвовать в сборах команды до окончания расследования.

«Так как речь идет о расследовании, мы больше не можем ничего комментировать до окончания следствия», — сказано в заявлении клуба.