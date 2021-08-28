Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Футболисту «Манчестер Сити» предъявили обвинение в изнасилованиях

RTVIиещё 2
1 час назад

Полиция английского графства Чешир предъявила обвинения защитнику футбольного клуба «Манчестер Сити» Бенжамену Менди в четырех эпизодах изнасилования и одном эпизоде сексуального насилия. Об этом пишет Guardian.

Футболиста «МанСити» обвинили в изнасилованиях
Фото: ReutersReuters

«Обвинения касаются трех заявителей в возрасте старше 16 лет и, как утверждается, эпизоды (по которым предъявлены обвинения. — прим. RTVI) произошли в период с октября 2020 года по август 2021 года», — говорится в заявлении полиции.

Менди был заключен под стражу и должен предстать перед судом Честера в пятницу, 27 августа.

Акции «Манчестер Юнайтед» взлетели после возвращения Роналду

В «Манчестер Сити» отстранили Менди от тренировок, футболист не сможет участвовать в сборах команды до окончания расследования.

«Так как речь идет о расследовании, мы больше не можем ничего комментировать до окончания следствия», — сказано в заявлении клуба.

Менди перешел в «Манчестер Сити» в 2017 году, став самым дорогим защитником в истории футбола. До этого он играл в «Монако». В нынешнем сезоне он провел за клуб два матча, но не смог отметиться результативными действиями.

Футбол,Бенжамен Менди,Манчестер Юнайтед,The Guardian,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители