Губерниев предложил переименовать "Спартак" в "Дырку от бублика"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил расформировать московский «Спартак» и переименовать его в ФК «Дырка от бублика». С таким предложением Губерниев выступил после проигрыша «Спартака» команде «Сочи».

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Игра проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

«А может, расформировать ФК «Спартак Москва»??? Промкооперацию вернуть, «Дукат» или по-иному назвать команду??? ФК «Дырка от Бублика»??? Эх, Спартак Люди переживают, болельщики горюют Увы и ах », - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Счет в матче с «Сочи» на 60-й минуте открыл «Спартак» — гол забил Роман Зобнин. Гости вскоре отыгрались — на 66-й минуте забил Максим Барсов, а на 73-й минуте отличился Артур Юсупов.