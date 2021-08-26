Губерниев предложил переименовать "Спартак" в "Дырку от бублика"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил расформировать московский «Спартак» и переименовать его в ФК «Дырка от бублика». С таким предложением Губерниев выступил после проигрыша «Спартака» команде «Сочи».
Игра проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:1.
«А может, расформировать ФК «Спартак Москва»??? Промкооперацию вернуть, «Дукат» или по-иному назвать команду??? ФК «Дырка от Бублика»??? Эх, Спартак Люди переживают, болельщики горюют Увы и ах », - написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Счет в матче с «Сочи» на 60-й минуте открыл «Спартак» — гол забил Роман Зобнин. Гости вскоре отыгрались — на 66-й минуте забил Максим Барсов, а на 73-й минуте отличился Артур Юсупов.
После шести стартовых игр чемпионата России «Спартак» имеет в активе семь очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Сочи» набрал 12 очков и поднялся на 1-е место.