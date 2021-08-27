Роналду принял окончательное решение уйти из «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду принял окончательное решение покинуть команду до закрытия трансферного окна. Португалец попросил клуб продать его, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что в Турин отправился Жорже Мендеш, агент футболиста. Предполагалось, что он проведёт переговоры с руководством клуба о будущем Роналду.

Сообщалось, что основным претендентом на Роналду является «Манчестер Сити». Более того, португальский журналист Гонсалу Мендеш сообщал, что сделка по трансферу уже завершена.