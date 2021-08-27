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Роналду принял окончательное решение уйти из «Ювентуса»

Чемпионат.comиещё 8
13 часов назад

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду принял окончательное решение покинуть команду до закрытия трансферного окна. Португалец попросил клуб продать его, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что в Турин отправился Жорже Мендеш, агент футболиста. Предполагалось, что он проведёт переговоры с руководством клуба о будущем Роналду.

Сообщалось, что основным претендентом на Роналду является «Манчестер Сити». Более того, португальский журналист Гонсалу Мендеш сообщал, что сделка по трансферу уже завершена.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов предложить Роналду контракт до 2023 года. Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Футбол,Фабрицио Романо,Криштиану Роналду,
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