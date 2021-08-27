Истерика и отчаяние. «Спартак» возвращается в военный режим

Игроки оправдываются, а тренер не хочет сдаваться.

Фото: ЭДГАР БРЕЩАНОВ, «ЧЕМПИОНАТ» ЭДГАР БРЕЩАНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Спартак» действительно самый громкий клуб страны, потому что после очередного поражения не бывает полярных мыслей: «всё равно», «снова проиграли, ничего интересного» или «мы в глубоком кризисе». Каждое новое поражение или каждый новый матч с невнятным футболом вдохновляет болельщиков на истерику, а футболистов — на оправдания.

Жиго мягко отвечает фанату, который призывает его убраться во Францию. Промес просит фанатов: «Обещаю вам, мы выйдем из этой ситуации». А главный тренер Витория включает военную терминологию: «Я борец по натуре — просто так не сдамся». Вот и получается, что «Спартак», в том числе силами обещающих побеждать игроков и перешедшего на армейский язык тренера, возвращается в военный режим.

Причины поражений до болельщиков не доносятся. Игроки в полном составе подходят к пустующей трибуне (общение на расстоянии), но просят, чтобы их не выпускали через общий выход, где фанаты будут ближе и с ними придётся разговаривать. Футболисты опустили голову и признали, что всё ужасно. Именно от их признания, которое не даёт уверенности в себе, а не от голых результатов, за клуб может стать страшно.

Ведь «Спартак» проваливается с каждым туром, а определить глубину пропасти вам помогут факты ниже.