Жиркова попросили не появляться на базе сборной

Защитник Юрий Жирков проходил реабилитацию на базе сборной России в Новогорске, так как сейчас находится без клуба после того, как срок его контракта с петербургским «Зенитом» истек. 26 августа после занятия к Жиркову подошел новый начальник сборной России Сергей Куличенко и попросил его больше не появляться на базе и не проходить там реабилитацию. Об этом сообщает журналист Илья Казаков в колонке для «СЭ».