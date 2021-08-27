Жиркова попросили не появляться на базе сборной

Защитник Юрий Жирков проходил реабилитацию на базе сборной России в Новогорске, так как сейчас находится без клуба после того, как срок его контракта с петербургским «Зенитом» истек. 26 августа после занятия к Жиркову подошел новый начальник сборной России Сергей Куличенко и попросил его больше не появляться на базе и не проходить там реабилитацию. Об этом сообщает журналист Илья Казаков в колонке для «СЭ».
Жирков продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче группового этапа чемпионат а Европы — 2020 против Бельгии (0:3).
Отмечается, что 38-летний футболист занимался на одном из двух полей в свободные от тренировок часы.
Жирков провел 105 матчей за национальную сборную России. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за петербургский «Зенит» 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи.