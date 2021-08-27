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Форвард ЦСКА Гайч может продолжить карьеру в Чемпионшипе

Soccer News
1 час назад

"Рединг" проявляет интерес к нападающему московского ЦСКА Адольфо Гайчу, сообщает Russian Football News.

Гайч может продолжить карьеру в Чемпионшипе
Фото: ТАССТАСС

По информации источника, английский клуб, выступающий в Чемпионшипе, может подписать 22-летнего футболиста до закрытия трансферного окна.

Армейцы, в свою очередь, готовы расстаться с аргентинцем, рассчитывая максимально вернуть потраченные на него 8,5 миллиона евро.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Гайч провёл в аренде в "Беневенто", а до этого забил 1 гол и сделал 1 ассист в 18 матчах за ЦСКА.

Футбол,Адольфо Гайч,ЦСКА,
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