Гайч может продолжить карьеру в Чемпионшипе

"Рединг" проявляет интерес к нападающему московского ЦСКА Адольфо Гайчу, сообщает Russian Football News.

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По информации источника, английский клуб, выступающий в Чемпионшипе, может подписать 22-летнего футболиста до закрытия трансферного окна.

Армейцы, в свою очередь, готовы расстаться с аргентинцем, рассчитывая максимально вернуть потраченные на него 8,5 миллиона евро.