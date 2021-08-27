ПСЖ отказался продать Мбаппе «Реалу» за 170 миллионов евро

ПСЖ отклонил второе предложение «Реала» по трансферу форварда парижан Килиана Мбаппе. Как сообщает Le Parisien, мадридский клуб предложил парижанам 170 млн евро и 10 млн евро в качестве бонусов.

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Спортивный директор парижан Леонардо дал понять, что клуб не отпустит игрока за сумму менее, чем за 200 миллионов евро.

Мбаппе хочет покинуть клуб, но уйдет он только на условиях, которые будут устраивать ПСЖ.