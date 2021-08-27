Аллегри подтвердил желание Роналду покинуть "Ювентус"

«Я не разочарован Криштиану Роналду. Он хочет покинуть «Ювентус», он уже сделал свой выбор. Сейчас он будет искать новый клуб после трёх лет, проведенных здесь. Это всего лишь часть жизни», — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».