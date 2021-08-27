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Массимилиано Аллегри: Роналду хочет покинуть «Ювентус», он уже сделал свой выбор

Чемпионат.com
1 час назад

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу возможного трансфера Криштиану Роналду в «Манчестер Сити».

Аллегри подтвердил желание Роналду покинуть "Ювентус"
Фото: ReutersReuters

«Я не разочарован Криштиану Роналду. Он хочет покинуть «Ювентус», он уже сделал свой выбор. Сейчас он будет искать новый клуб после трёх лет, проведенных здесь. Это всего лишь часть жизни», — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт до 2023 года. Напомним, португалец выступает за туринский «Ювентус» с 2018-го. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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