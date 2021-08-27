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Олимпиада-2020

Криштиану Роналду улетел из Турина на личном самолете

Спорт-Экспресс
1 час назад

Нападающий Криштиану Роналду близок к уходу из «Ювентуса». Частный самолет португальца вылетел из Турина, сообщает журналист Николо Скира.

Вместе с агентом Жорже Мендешем португалец займется своим будущим. Конкретика по этому вопросу появится в ближайшие часы.

Ранее тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что Роналду уходит из клуба.

Также появилась информация, что «Манчестер Сити» заплатит за трансфер 36-летнего португальца 30 миллионов евро. Роналду должен подписать 2-летний контракт с английским клубом с зарплатой 20 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Криштиану провел за «Ювентус» 44 матча, забил 36 голов и сделал 4 результативные передачи.

Футбол,Криштиану Роналду,
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