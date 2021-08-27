«Манчестер Сити» отказался от покупки Роналду

«Манчестер Сити» решил прекратить переговоры с «Ювентусом» о трансфере португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом в Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Клуб изменил позицию, Роналду точно не присоединится к «горожанам». Как отмечает Романо, официальных переговоров не было, «Манчестер Сити» не сделал конкретного предложение ни «Ювентусу», ни самому Роналду.

Ранее 27 августа стало известно, что в борьбу за Роналду включился его бывший клуб — «Манчестер Юнайтед». Руководство манкунианцев обсуждает финансовые детали сделки с «Ювентусом», а также зарплату самого Роналду. При этом главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри подтвердил, что 36-летний португалец покинет клуб. Во время личного разговора форвард дал специалисту понять, что не собирается продолжать выступления за «Ювентус».

Впервые информация о намерении Роналду перейти в «Манчестер Сити» появилась 24 августа. Португалец выразил желание покинуть «Ювентус» до закрытия трансферного окна.