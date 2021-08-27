Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

«Манчестер Сити» отказался от покупки Роналду

Lenta.ru
1 час назад

«Манчестер Сити» решил прекратить переговоры с «Ювентусом» о трансфере португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом в Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Сити» отказался от покупки Роналду
Фото: ReutersReuters

Клуб изменил позицию, Роналду точно не присоединится к «горожанам». Как отмечает Романо, официальных переговоров не было, «Манчестер Сити» не сделал конкретного предложение ни «Ювентусу», ни самому Роналду.

Ранее 27 августа стало известно, что в борьбу за Роналду включился его бывший клуб — «Манчестер Юнайтед». Руководство манкунианцев обсуждает финансовые детали сделки с «Ювентусом», а также зарплату самого Роналду. При этом главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри подтвердил, что 36-летний португалец покинет клуб. Во время личного разговора форвард дал специалисту понять, что не собирается продолжать выступления за «Ювентус».

Впервые информация о намерении Роналду перейти в «Манчестер Сити» появилась 24 августа. Португалец выразил желание покинуть «Ювентус» до закрытия трансферного окна.

До «Ювентуса» форвард защищал цвета «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинга». Роналду — пятикратный обладатель Золотого мяча и пятикратный победитель Лиги чемпионов.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители