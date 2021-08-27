Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» намерен предложить Роналду контракт до 2023 года, но потом клуб ослабил интерес к игроку. Позже появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» также заинтересован в подписании Криштиану, который уже выступал за «красных дьяволов» до перехода в «Реал».