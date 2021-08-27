Португальский нападающий Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», информирует официальный сайт «красных дьяволов».
Британские СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» 25 млн за 36-летнего португальца.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» намерен предложить Роналду контракт до 2023 года, но потом клуб ослабил интерес к игроку. Позже появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» также заинтересован в подписании Криштиану, который уже выступал за «красных дьяволов» до перехода в «Реал».
Последним клубом Роналду был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.