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Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат.com
58 минут назад

Португальский нападающий Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», информирует официальный сайт «красных дьяволов».

Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»
Фото: ReutersReuters

Британские СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» 25 млн за 36-летнего португальца.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» намерен предложить Роналду контракт до 2023 года, но потом клуб ослабил интерес к игроку. Позже появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» также заинтересован в подписании Криштиану, который уже выступал за «красных дьяволов» до перехода в «Реал».

Последним клубом Роналду был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.

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