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Криштиану Роналду высказался об уходе из «Ювентуса»

Чемпионат.comиещё 8
56 минут назад

Криштиану Роналду трогательно попрощался с «Ювентусом» и его болельщиками в социальных сетях. Сегодня стало известно, что 36-летний португалец продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Криштиану Роналду высказался об уходе из «Ювентуса»
Фото: ReutersReuters

«Сегодня я покидаю удивительный клуб, самый большой в Италии и, безусловно, один из крупнейших во всей Европе. Я отдал своё сердце и душу за «Ювентус» и буду любить Турин до конца своих дней. Тиффози бьянконери всегда уважали меня, и я старался отблагодарить это уважение, сражаясь за них в каждой игре, в каждом сезоне, в каждом соревновании. В конце концов, мы все можем оглянуться назад и понять, что достигли многого. Не всего, чего хотели, но всё же мы вместе написали довольно красивую историю.

Я всегда буду одним из вас. Теперь вы — часть моей истории, как и я чувствую, что я — часть вашей истории. Италия, «Юве», Турин, тиффози бьянконери, вы всегда будете в моём сердце», — написал Роналду в своём «инстаграме».

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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