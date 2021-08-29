"Спартак" заключил контракт с бельгийским защитником

Московский «Спартак» на официальном сайте объявил о переходе бельгийского защитника «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кофрие.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Кофрие принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 850 тыс. Также на его счету один матч за молодежную сборную Бельгии.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает десятое место.

Москвичи в шестом туре уступили «Сочи» (1:2). Подопечные Руя Витории лишь на три очка опережают тульский «Арсенал», который находится в зоне вылета. В очном поединке команд была зафиксирована ничья (1:1).