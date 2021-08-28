2 млн человек подписались на Instagram "МЮ" после возвращения Роналду

«Манчестер Юнайтед» в пятницу, 27 августа, объявил о возвращении в клуб нападающего Криштиану Роналду. Английский клуб купит 36-летнего португальца у «Ювентуса».

Фото: Instagram Instagram

После публикации поста о возвращении Роналду в социальной сети Instagram количество подписчиков «Манчестер Юнайтед» выросло более чем на 2 миллиона. До этой новости у страницы было 43,1 миллиона фолловеров, а сейчас уже более 45 миллионов.

При этом сам пост о возвращении Роналду набрал уже более 11 миллионов отметок «Мне нравится».