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Трансфер Мойзе Кина в «Ювентус» находится на финальной стадии

Чемпионат.com
1 час назад

Итальянский нападающий «Эвертона» Мойзе Кин близок к переходу в «Ювентус». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

Мойзе Кин близок к возвращению в «Ювентус»
Фото: ReutersReuters

По информации источника, сделку могут оформить как аренду с обязательством выкупа за 25 млн в случае выполнения определённых условий. С футболистом уже согласован личный контракт по схеме «1+4» (год в аренде и четыре года после осуществления полноценного трансфера).

Отмечается, что заменой Кину в «Эвертоне» может стать венесуэльский нападающий Хосе Соломон Рондон. Форвард уже выразил желание перейти в «Эвертон», который тренирует Рафаэль Бенитес. Игрок может расторгнуть контракт со своим нынешним клубом из Китая — «Далянь Про». Основная причина, которая вынуждает китайский клуб пойти на такой шаг, — серьёзные проблемы с финансированием. Этим готов воспользоваться возглавивший «Эвертон» Бенитес, который знаком с Рондоном по работе в «Даляне».

Футбол,Рафаэль Бенитес,
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