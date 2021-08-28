Мойзе Кин близок к возвращению в «Ювентус»

Итальянский нападающий «Эвертона» Мойзе Кин близок к переходу в «Ювентус». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

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По информации источника, сделку могут оформить как аренду с обязательством выкупа за 25 млн в случае выполнения определённых условий. С футболистом уже согласован личный контракт по схеме «1+4» (год в аренде и четыре года после осуществления полноценного трансфера).