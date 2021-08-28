«Ливерпуль» – «Челси»: прогноз и ставки на матч АПЛ 28 августа, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

28 августа на стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в 3-м туре АПЛ. Видеотрансляцию матча покажет «Окко Спорт». Прямой эфир и онлайн начнутся в 19:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» отдает предпочтение хозяевам поля. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2.45, что соответствует 39% вероятности. Выигрыш лондонцев оценен котировкой 2.90 (33%), а ничья идет за 3.35 (28%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 1.95. На тотал меньше 2.5 установлен коэффициент 1.85.

«Ливерпуль» – «Челси»: какие делать ставки на игру АПЛ 28 августа

Обе команды не потеряли очки в первых двух турах. «Ливерпуль» сначала разгромил «Норвич» 3:0, а затем уверенно переиграл «Бернли» 2:0. Получилась такая разминка, хороший вкат в чемпионат. «Челси» стартовал с победы 3:0 над «Кристал Пэлас», а затем победил «Арсенал» 2:0. Конечно, команда Микеля Артеты на старте сезона далеко не в лучшей форме, но это все-таки показатель хорошего состояния команды Томаса Тухеля.

Два немецких специалиста с очень разными системами игры встретятся в этом матче. Юрген Клопп уже все всем доказал, прошлый сезон пошел наперекосяк из-за эпидемии травм, но в новом чемпионате мерсисайдцы вновь готовы бороться за победы во всех турнирах. «Челси» же феерично завершил прошлый сезон, выиграв Лигу чемпионов. Главный вопрос: сможет ли Тухель так же на одном дыхании провести целый сезон? Все-таки в прошлом году предсезонку проводил еще не он. Усилился «Челси» очень прилично, один только Ромело Лукаку чего стоит. С ним нападение команды

Статистика очных встреч здесь совершенно не играет никакой роли, при Тухеле в «Челси» команды сыграли лишь один матч. Тогда лондонцы победили 1:0, но помним о том, что «Ливерпуль» прошлый сезон откровенно доигрывал из-за аховой кадровой ситуации. Логичным исходом нынешней дуэли видится ничья: все-таки по составам команды примерно равны, да и форма хороша что у тех, что у других. Поставить на ничейный исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 3.35.

Букмекеры не ждут результативного матча, Томас Тухель приучил всех, что его команда очень мало пропускает. Да и забивает немного: достаточно одного гола и потом прагматично сыграть по счету. Но есть ощущение, что предстоящая игра может быть и верховой. «Челси» приобрел Лукаку, явно не для того, чтобы забить и сразу же застегиваться на все пуговицы. «Ливерпуль» обладает ярчайшим нападением. Поэтому мы вправе ждать спектакля от команд, где будет как минимум 3 гола. Поставить в БК «Фонбет» на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.95. Если рискнете и сделаете ставку в 1000 рублей, в случае успеха получите на выплату 1950 рублей.