28 августа в 3-м туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Арсенал». Команда Пепа Гвардиолы набирает ход, лондонский клуб же пока просто ужасен. Есть ли шансы у команды Микеля Артеты избежать поражения? Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Ман Сити» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч АПЛ 28 августа, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

28 августа на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» в 3-м туре АПЛ. Видеотрансляцию матча покажет «Окко Спорт». Прямой эфир и онлайн начнутся в 14:30 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» отдает предпочтение хозяевам поля. Сделать ставку на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.25, что соответствует 76% вероятности. Выигрыш лондонцев оценен котировкой 12.00 (8%), а ничья идет за 6.00 (16%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 1.58. На тотал меньше 2.5 установлен коэффициент 2.40. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Манчестер Сити» – «Арсенал»: какие делать ставки на игру АПЛ 28 августа

«Манчестер Сити» уже успел потерпеть два громких поражения на старте сезона. Сначала команда Гвардиолы отдала Суперкубок Англии «Лестеру», а затем проиграла «Тоттенхэму» на старте АПЛ. Под горячую руку попали бедняги из «Норвича», получившие 5 безответных мячей во 2-м туре. Игра «горожан» вполне прилична, просто команда еще сыгрывается. Да и везение, прямо скажем, «Сити» изменило. В любом случае, сомнений нет: команда доберет. Да, сейчас в составе нет Кевина Де Брейне и Фила Фодена, но неплохо вписался Джек Грилиш, а Рахим Стерлинг и Габи Жезус хорошо смотрятся в атаке. Харри Кейна Пеп Гвардиола не дождался, но теперь состав «Сити» может пополнить Криштиану Роналду!

А вот у «Арсенала» совсем все плохо. Старт сезона - два поражения по 0:2 от «Брентфорда» и «Челси». И если команде Томаса Тухеля проиграть не зазорно, то поражение от новичка явно расстроило как болельщиков, так и руководство. Тем более, что ни о каком невезении говорить здесь нельзя, «Арсенал» уступил абсолютно по делу. Команда слишком поздно получила усиление, да еще и травмы с коронавирусом вмешались. Сейчас вернулись в строй Обамеянг и Ляказетт, что помогло разгромить «Вест Бромвич» в матче Кубка лиги. Вернулся в команду и Мартин Эдегор. Все это добавит лондонцам шансов в атаке, но в обороне и опорной зоне проблемы никуда не делись.

«Манчестер Сити» в куда лучшей форме, команда набирает ход. Класс игроков у «горожан» выше, особенного давления на команду тоже пока нет, трофей упущен, но он далеко не самый главный. Коэффициент на победу команды Гвардиолы не самый большой, поэтому можно рискнуть и взять победу «Сити» с форой (-1.5) Поставить на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.73.

А вот в то, что «Арсенал» сможет забить, очень даже верится. Команда получила хорошее усиление в атаке и вполне может огорчить Эдерсона. Поймать соперника на контратаке удалось и «Лестеру», и «Тоттенхэму». Почему бы не повторить? Ну а в том, что хозяева поля свои голы забьют, сомнений точно нет. Поэтому напрашивается ставка на то, что обе команды забьют. Поставить в БК «Фонбет» на этот исход можно с коэффициентом 2.05. Если рискнете и сделаете ставку в 1000 рублей, в случае успеха получите на выплату 2050 рублей.