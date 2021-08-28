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«Реал» поставил ультиматум «ПСЖ» по трансферу Мбаппе

Евро-футбол.Ру
2 часа назад

У руководства мадридского «Реала» лопнуло терпение – испанцы сообщили «ПСЖ», что не собираются больше вестись на поводу у французского клуба.

«Реал» поставил ультиматум «ПСЖ» по Мбаппе
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В Мадриде недовольны тем фактом, что парижане не соглашаются на предложенную им сумму, в свою очередь с каждым днем повышая запросы за Киллиана Мбаппе. Как стало известно изданию Le Parisien, «Реал» выдвинул французам ультиматум – либо сделка будет оформлена завтра вечером за 180 миллионов евро, либо испанский гранд прекращает переговоры.

Более того, Перес уверен, что Мбаппе не станет соглашаться на новый контракт в «ПСЖ». В таком случае, зимой «сливочные» смогут договориться с форвардом о переходе на правах свободного агента.

Футбол,Реал,
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