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Названа причина отказа Роналду переходить в "Манчестер Сити"

Москва24иещё 3
5 часов назад

После разговора с главным тренером Хосепом Гвардиолой нападающий Криштиану Роналду решил, что не будет переходить в "Манчестер Сити", сообщает "Газета.ру". По словам источников, Гвардиола в разговоре с Роналду был холоден и отметил, что место в стартовом составе "Манчестер Сити" он гарантировать не может. После этого Роналду подписал контракт с "Манчестер Юнайтед". За "Манчестер Юнайтед" Роналду выступал с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" согласовал с туринским "Ювентусом" трансфер португальского футболиста Криштиану Роналду. Уточняется, что возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед" завершится после того, как он согласует личный контракт с клубом и пройдет медосмотр.

Стала известна причина отказа Роналду переходить в "Манчестер Сити"
Фото: Москва24Москва24
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