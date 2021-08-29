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Олимпиада-2020

Сборная России вышла в финал ЧМ по пляжному футболу, по пенальти обыграв Швейцарию

Чемпионат.comиещё 12
1 час назад

Сборная России вышла в финал домашнего чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве. В полуфинальном матче российские футболисты обыграли команду Швейцарии со счётом 5:5 (по пенальти — 5:4). Уже на первой минуте Юрий Крашенинников открыл счёт в матче, спустя 4 минуты Борис Никоноров удвоил преимущество сборной России. Ответный гол в первом периоде забил со штрафного Ноэль Отт. После перерыва Андрей Котенев вновь довёл преимущество хозяев до двух мячей. Переломной в матче стала 18-я минута, когда Гленн Ходель за 46 секунд оформил дубль. А на 22-й минуте Деян Станкович вывел вперёд сборную Швейцарии. В третьем периоде Хондель реализовал пенальти, Никоноров сократил отставание до минимума. На последней минуте основного времени Антон Шкарин сравнял счёт.

Сборная России вышла в финал ЧМ по пляжному футболу
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Овертайм не выявил победителя. В серии пенальти вратарь россиян Денис Пархоменко парировал один из мячей швейцарцев.

В финале сборная России сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся команды Сенегала и Японии. Пляжный футбол. Чемпионат мира. Москва Полуфинал

Швейцария – Россия – 5:5 (1:2, 3:1, 1:2, 0:0, по пен. – 5:4). Голы: Отт, 6, Ходель, 18, 19, 30 (с пен.), Станкович, 22 — Крашенинников, 1, Никоноров, 5, 34, Котенев, 13, Шкарин, 36.
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