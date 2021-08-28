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Олимпиада-2020

Карпин: не хватает шуток Дзюбы? Я буду клоуном теперь

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как на атмосферу в национальной команде влияет отсутствие Артема Дзюбы.

Карпин: не хватает шуток Дзюбы? Я буду клоуном теперь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Отсутствие Дзюбы в сборной может помочь сборной, а, может, и нет. Никто не знает. Все зависит от того, что будут делать игроки. Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду клоуном теперь", — приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

16 августа стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил Дзюбу в заявку на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Карпин был назначен новым главным тренером сборной 23 июля. Изначально он должен был совмещать работу в "Ростове" и сборной, но после двух поражений в стартовых турах чемпионата страны специалист принял решение покинуть клуб.

Первый матч под руководством нового наставника сборная России проведет 1 сентября.

В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии. Ранее полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал об изменениях в национальной команде после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

Футбол,Далер Кузяев,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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