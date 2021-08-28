Стала известна зарплата Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Стало известно, сколько будет зарабатывать португальский нападающий Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед". Новоиспеченный форвард "дьяволов" будет получать 480 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в Английской премьер-лиги (АПЛ).

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Вторым по зарплате в чемпионате Англии стал нападающий "Челси" Ромелу Лукаку (450 тысяч фунтов в неделю с бонусами). Тройку замкнул Кевин де Брюйне из "Ман Сити" (385 тысяч). Об этом сообщает Daily Mail.

При этом Роналду будет зарабатывать значительно меньше, чем Лионель Месси и Неймар в "ПСЖ". Аргентинец получает миллион фунтов в неделю, а бразилец – 600 тысяч.

Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.