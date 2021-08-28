Российский футболист Шишмарев погиб во время матча

Вратарь любительской команды «Красная Звезда» Александр Шишмарев погиб после столкновения с нападающим во время тренировочного футбольного матча с калининградской «Балтикой-М».

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«Сегодня во время тренировочного спарринга между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда» (Советск) произошла трагедия. В столкновении с футболистом хозяев тяжёлую травму получил вратарь команды гостей Александр Шишмарев.

Помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Прибывшая бригада «Скорой» в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось Калининградская областная федерация футбола, всё футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра.