Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Российский вратарь Шишмарев погиб после столкновения во время матча

Чемпионат.comиещё 9
1 час назад

Вратарь любительской команды «Красная Звезда» Александр Шишмарев погиб после столкновения с нападающим во время тренировочного футбольного матча с калининградской «Балтикой-М».

Российский футболист Шишмарев погиб во время матча
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня во время тренировочного спарринга между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда» (Советск) произошла трагедия. В столкновении с футболистом хозяев тяжёлую травму получил вратарь команды гостей Александр Шишмарев.

Помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Прибывшая бригада «Скорой» в течение часа боролась за жизнь Александра, но спасти его не удалось Калининградская областная федерация футбола, всё футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра.

При поддержке КОФФ, а также представителей некоторых любительских команд области, будут полностью покрыты расходы на организацию похорон», — говорится в заявлении Калининградской областной Федерации футбола.

Футбол,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители