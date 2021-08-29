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Олимпиада-2020

Команда Японии стала соперником сборной России в финале ЧМ

News.ru
1 час назад

Звание чемпиона мира по пляжному футболу разыграют между собой сборные России и Японии. Представители Азии вышли в финал после победы над командой Сенегала со счетом 5:2.

Россия встретится с Японией в финале ЧМ
Фото: rfs.rurfs.ru

Главный матч турнира, проходящего в Москве на Фестивальной площади СК «Лужники», начнётся в 19:30 мск 29 августа. В этот же день бронзовые награды соревнований разыграют команды Швейцарии и Сенегала.

Поддержку сборной России могут оказать до 2,5 тысячи соотечественников. Арена вмещает 5 тысяч зрителей, но на матчи турнира из-за пандемии коронавируса пускают лишь 50% болельщиков от общей вместимости арены.

Команды на данном турнире уже встречались в рамках группового этапа. Тогда россияне разгромили японцев (7:1).

Ранее стало известно, что сборная России в серии пенальти обыграла команду Швейцарии в полуфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Основное время встречи завершилось со счётом 5:5. В дополнительное время команды забить не сумели. В серии пенальти россияне были точнее — 5:4. В составе команды РФ мячи забили Юрий Крашенинников (первая минута), Борис Никоноров (5, 34), Андрей Котенев (14) и Антон Шкарин (36).
Футбол,Сборная России,Борис Никоноров,Юрий Крашенинников,Антон Шкарин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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