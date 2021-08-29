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Олимпиада-2020

Милонов заявил, что Россию засуживают на ЧМ по пляжному футболу

Газета.Ru
40 минут назад

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов высказался о выходе сборной России в финал чемпионата мира по пляжному футболу.

Милонов: судьи устроили беспредел на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Игра была похожа на чудо! Сразу вспомнил о матче, когда наши баскетболисты обыграли американцев в финале Олимпийских игр. Такой воли к победе, как у наших, нет ни у кого. Тот беспредел, которые устроили судьи на Олимпиаде, продолжается и на пляжном футболе. Нас опять засуживали, но мы в очередной раз не сломались, и не сдались", - передает слова Милонова "Спорт-Экспресс".

В матче 1/2 финала Россия обыграла Швейцарию. Счет на первой минуте открыл россиянин Юрий Крашенинников. Борис Никоноров удвоил преимущество сборной России.

Ноэль Отт сократил отставание швейцарцев. Во втором тайме Андрей Котенев сделал счет 3:1. На 18-й минуте швейцарец Гленн Ходель вновь сократил отставание своей команды, а через 46 секунд оформил дубль. А на 22-й минуте Деян Станкович вывел вперед сборную Швейцарии.

В третьем периоде Хондель реализовал пенальти, Никоноров сократил отставание до минимума. За 19 секунд до окончания основного времени Антон Шкарин сравнял счет.

Овертайм не выявил победителя. В серии пенальти россияне оказались сильнее — 5:4 в пользу хозяев.

Футбол,Олимпиада-2020,Гленн Ходель,Ноэль Отт,Борис Никоноров,Юрий Крашенинников,Антон Шкарин,Виталий Милонов,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
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