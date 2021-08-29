Милонов: судьи устроили беспредел на Олимпиаде

"Игра была похожа на чудо! Сразу вспомнил о матче, когда наши баскетболисты обыграли американцев в финале Олимпийских игр. Такой воли к победе, как у наших, нет ни у кого. Тот беспредел, которые устроили судьи на Олимпиаде, продолжается и на пляжном футболе. Нас опять засуживали, но мы в очередной раз не сломались, и не сдались", - передает слова Милонова "Спорт-Экспресс".