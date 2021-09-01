Ловчев: Карпин встряхнул это болото, но Хорватию не обыграем

Трудно предсказать ход матча, но что не выиграем, это однозначно. Нечем и некем нам сейчас выигрывать у такой команды, как Хорватия. Несмотря на то, что у хорватов тоже есть проблемы, ушли несколько лидеров, и сейчас это не та команда, которая блистала на чемпионате мира в России.