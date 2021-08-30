Губерниев: основным вратарем сборной России в предстоящих матчах будет Гилерме

Максименко? Сложно рассчитывать на вратаря-кудесника, когда его команда беззубая и хромает. Максименко на своем уровне достоин сборной, это безусловно. Но то, что он сейчас не вратарь номер один — это сто процентов. Думаю, он не выйдет на поле с хорватами и будет даже не вторым, а третьим.