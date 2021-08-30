Руни: Роналду окажет огромное влияние на МЮ в этом сезоне

«Роналду всё ещё хочет быть лучшим. Я уверен, что он окажет огромное влияние на команду в этом сезоне. Уле-Гуннар Сульшер понимает, что ему уже пора выигрывать большие титулы с игроками, которые были куплены при нём. Клубу нужны титулы, чтобы сделать следующий шаг в развитии», — цитирует Руни Metro.