Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Руни: Роналду окажет огромное влияние на МЮ в этом сезоне

RT на русском
2 часа назад

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отреагировал на возвращение нападающего Криштиану Роналду в стан «красных дьяволов».

Руни: Роналду окажет огромное влияние на МЮ в этом сезоне
Фото: ReutersReuters

«Роналду всё ещё хочет быть лучшим. Я уверен, что он окажет огромное влияние на команду в этом сезоне. Уле-Гуннар Сульшер понимает, что ему уже пора выигрывать большие титулы с игроками, которые были куплены при нём. Клубу нужны титулы, чтобы сделать следующий шаг в развитии», — цитирует Руни Metro.

Он также добавил, что «Манчестер Юнайтед» не допустил бы перехода Роналду в «Манчестер Сити».

27 августа стало известно о возвращении Роналду из «Ювентуса» в МЮ. Он выступал за команду «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что Роналду успешно прошёл медобследование в «Манчестер Юнайтед».

Футбол,Уле-гуннар Сульшер,Криштиану Роналду,Уэйн Руни,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители