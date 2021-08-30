Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

«Ювентус» хочет подписать Икарди

Евро-футбол.Ру
46 минут назад

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может вернуться в чемпионат Италии, передаёт Football Italia. По данным источника, интерес к игроку проявляет «Ювентус», который видит в аргентинце замену ушедшему Криштиану Роналду.

«Ювентус» хочет подписать Икарди
Фото: ReutersReuters

Сообщается, что трансфер Икарди в Турин возможен только в том случае, если Килиан Мбаппе не перейдёт в «Реал». Если же француз останется в «ПСЖ», то руководство парижского клуба рассмотрит предложение по поводу трансфера аргентинца.

Напомним, что Икарди стал игроком «ПСЖ» в 2019 году, перейдя из «Интера» за 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне он трижды появлялся на поле в матчах Лиги 1, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Футбол,Криштиану Роналду,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители