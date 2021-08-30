«Ювентус» хочет подписать Икарди

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может вернуться в чемпионат Италии, передаёт Football Italia. По данным источника, интерес к игроку проявляет «Ювентус», который видит в аргентинце замену ушедшему Криштиану Роналду.

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Сообщается, что трансфер Икарди в Турин возможен только в том случае, если Килиан Мбаппе не перейдёт в «Реал». Если же француз останется в «ПСЖ», то руководство парижского клуба рассмотрит предложение по поводу трансфера аргентинца.