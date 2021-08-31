Роналду прокомментировал свое возвращение в "Манчестер Юнайтед"

Криштиану Роналду прокомментировал свой трансфер из туринского "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".
"Манчестер Юнайтед" — клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я был потрясен всеми сообщениями, которые я получил с момента объявления в пятницу. Мне не терпится сыграть на "Олд Траффорд" перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после международных игр и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон", — приводит слова Роналду официальный сайт "Манчестер Юнайтед".
"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 млн. Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год.
В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов. С 2018 года форвард выступал за туринский "Ювентус". Он принял участие в 133 играх во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз. Ранее "Ювентус" сообщил, сколько туринский клуб получит от "Манчестер Юнайтед" за трансфер Криштиану Роналду.