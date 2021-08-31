Роналду прокомментировал свое возвращение в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" — клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я был потрясен всеми сообщениями, которые я получил с момента объявления в пятницу. Мне не терпится сыграть на "Олд Траффорд" перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после международных игр и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон", — приводит слова Роналду официальный сайт "Манчестер Юнайтед".