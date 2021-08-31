Тренер сборной Хорватии: Влашич готов к матчу с Россией

«Никола вчера присоединился к нам в Москве. До этого он занимался своим трансфером. Он готов к игре. Думаю, в Англии ему будет не очень легко, так как он долгое время играл в России. Но это его решение. Уверен, его впереди ждут победы и более классные трансферы», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.