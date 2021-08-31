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Олимпиада-2020

Губерниев назвал фаворита матча Россия - Хорватия

Газета.Ruиещё 1
38 минут назад

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 между Россией и Хорватией.

Губерниев назвал фаворита матча Россия - Хорватия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я думаю, что в этом матче — 60 на 40 в пользу хорватов. Наших ребят должен воодушевить успех пляжников. Очень интересно увидеть новую сборную Карпина. Надеюсь, что наша сборная не проиграет, мы должны навязать борьбу. Поражение на чемпионате мира хорватам нужно убрать из головы. Думаю, что место в воротах должен занять Гильерме. Посмотрим, что для нас подготовит Карпин. Будем сражаться. Игроки мотивированы, тренер хороший, все есть у нашей сборной, нужно показывать результат", — приводит слова Губерниева "Спорт-Экспресс".

Первый матч под руководством Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии.

Ранее хавбек сборной России по футболу Алексей Миранчук рассказал о разговоре с Валерием Карпиным.

Футбол,Дмитрий Губерниев,Алексей Миранчук,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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