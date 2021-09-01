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ВОЗ заинтересовалась новым штаммом коронавируса

Lenta.ruиещё 11
54 минуты назад
ВОЗ заинтересовалась новым штаммом коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заинтересовалась новым штаммом коронавируссной инфекции. «Мю»-штамм, который впервые обнаружили в Колумбии, организация внесла в список мутаций COVID-19, которые вызывают интерес. Об этом сообщает New Scientist со ссылкой на еженедельный бюллетень ВОЗ.

Новый «мю»-вариант коронавируса, или B.1.621, впервые выявлен в январе 2021 года в Колумбии, а случаи заражения зарегистрированы не только в Южной Америке, но и в Европе. Этот штамм, по данным ВОЗ, имеет мутации, указывающие на «потенциальные свойства иммунного ускользания». Это означает, что существующие вакцины будут менее эффективны против него. Отмечается, что для дальнейшего изучения этого варианта COVID-19 потребуются дополнительные исследования.

«Хотя глобальная распространенность мю-варианта среди секвенированных случаев снизилась и в настоящее время составляет менее 0,1 процента, распространенность в Колумбии (39 процентов) и Эквадоре (13 процентов) постоянно увеличивается», —говорится в сообщении ВОЗ.

На данный момент ВОЗ отметила пять штаммов коронавируса, которые вызывают интерес, а также четыре варианта, вызывающих озабоченность. Самыми опасными организация называет штаммы «альфа», «бета», «гамма» и «дельта». Последний штамм «дельта» был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Сейчас он является одним из самых распространенных вариантов коронавируса в мире.

Ранее в «Векторе» оценили перспективы распространения южноафриканского штамма в России. Специалисты заявили, что то распространение данного варианта в стране маловероятно из-за доминирования «дельта»-штамма COVID-19 в России.

Футбол,ВОЗ,
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