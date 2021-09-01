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Роналду как мерило: Бюджеты клубов из России в зарплате новичка "МЮ"

Елена Прошина
54 минуты назад

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду перешел из итальянского клуба "Ювентус" в английский "Манчестер Юнайтед", за который выступал в ранние годы своей карьеры. Сумма трансфера составила 15 млн, эти средства должны быть выплачены в течение пяти лет. При достижении определенных спортивных целей футболистом и его новым клубом в контракте предусмотрены бонусы для «Ювентуса» в размере 8 млн. Зарплата нападающего 29,1 млн за сезон. После осуществления трансфера "Рамблер" подсчитал размеры бюджетов богатейших российских клубов в зарплатах Роналду.

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