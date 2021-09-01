Гризманн ушел из «Барселоны»

Форвард сборной Франции Антуанн Гризманн перешел из «Барселоны» в мадридский «Атлетико». Об этом сообщается на сайте каталонской команды.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Bernadett Szabo / Reuters

Столичная команда взяла нападающего в аренду до конца сезона с правом продления еще на год. Договор также предусматривает опцию обязательного выкупа. Финансовые условия сделки не уточняются. Обязательство выплачивать зарплату футболисту ложится на «Атлетико».

Гризманн перешел в «Барселону» в 2019 году. Футболист провел за сине-гранатовых 102 матча, в которых забил 35 мячей. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Испании.