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Гризманн ушел из «Барселоны»

Lenta.ru
57 минут назад

Форвард сборной Франции Антуанн Гризманн перешел из «Барселоны» в мадридский «Атлетико». Об этом сообщается на сайте каталонской команды.

Гризманн ушел из «Барселоны»
Фото: Bernadett Szabo / ReutersBernadett Szabo / Reuters

Столичная команда взяла нападающего в аренду до конца сезона с правом продления еще на год. Договор также предусматривает опцию обязательного выкупа. Финансовые условия сделки не уточняются. Обязательство выплачивать зарплату футболисту ложится на «Атлетико».

Гризманн перешел в «Барселону» в 2019 году. Футболист провел за сине-гранатовых 102 матча, в которых забил 35 мячей. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Испании.

До прихода в каталонскую команду Гризманн выступал за «Атлетико». В Мадриде француз забил 133 гола в 257 матчах. В составе команды форвард выигрывал лигу Европы, а также Суперкубки УЕФА и Испании.

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