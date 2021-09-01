Смолов признан лучшим игроком РПЛ в июле-августе

На счету футболиста шесть забитых мячей в шести встречах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пресс-служба чемпионата России сообщила о том, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов стал лучшим игроком лиги по итогам июля и августа.

Отметим, что эксперты «Матч Премьер» и РПЛ, а также болельщики единогласно проголосовали за кандидатуру 31-летнего россиянина. В опросе футболист обошел таких игроков, как Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»), Сердар Азмун («Зенит») и Гамид Агаларов («Уфа»).