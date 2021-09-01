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Смолов признан лучшим игроком РПЛ в июле-августе

Советский спортиещё 2
46 минут назад

На счету футболиста шесть забитых мячей в шести встречах.

Смолов признан лучшим игроком РПЛ в июле-августе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-служба чемпионата России сообщила о том, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов стал лучшим игроком лиги по итогам июля и августа.

Отметим, что эксперты «Матч Премьер» и РПЛ, а также болельщики единогласно проголосовали за кандидатуру 31-летнего россиянина. В опросе футболист обошел таких игроков, как Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»), Сердар Азмун («Зенит») и Гамид Агаларов («Уфа»).

В шести турах РПЛ Смолов забил шесть голов. В данный момент футболист является лучшим бомбардиром лиги.

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