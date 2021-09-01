Россия - Хорватия: прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 1 сентября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве сыграют сборные России и Хорватии. Видеотрансляцию матча покажет Первый канал. Прямой эфир и онлайн начнутся в 21:45 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает шансы команд равными. Сделать ставку на победу России можно с коэффициентом 2.75, что соответствует 35% вероятности. Победа хорватской сборной также оценена котировкой 2.75 (35%), а ничья идет за 3.40 (30%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. На тотал голов больше 2.5 можно поставить за 2.10. На тотал меньше 2.5 установлен коэффициент 1.75. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

Россия - Хорватия: какие делать ставки на игру отбора ЧМ-2022 1 сентября

Валерию Карпину не позавидуешь: на подготовку у нового тренера сборной было от силы 3 дня, а первый же матч, возможно, ключевой во всём отборочном цикле. Поражение от Словакии весной привело к тому, что сейчас практически все команды в равном положении.

Объективно, Хорватия выше классом, даже несмотря на ряд потерь. Не приехал в Москву Лука Модрич, нет в составе Анте Ребича, Анте Будимира и Бруно Петковича. Зато наверняка на кураже будет Никола Влашич, который перебрался из ЦСКА в «Вест Хэм». Полузащитник наверняка постарается показать российским болельщикам, что перерос нашу лигу.

Что до сборной России, то здесь больше вопросов, чем ответов. Как будет играть команда, кому доверит Карпин место в составе? Пожалуй, лишь в нападении в отстутствие Дзюбы и Соболева незыблемы позиции набравшего ход Федора Смолова. Тревожит и состояние легионеров: Александр Головин вместе с «Монако» начал сезон не очень удачно, а Алексей Миранчук пока так и не смог отвоевать место в основе «Аталанты». Радует, правда, Денис Черышев: полузащитник регулярно выходит в основе «Валенсии» и отмечается результативными действиями.

Сборная России в присутствии 20 тысяч зрителей наверняка постарается выложиться на все 100%, тем более в первом матче нового тренера. Правда, далеко не факт, что этого хватит для победы. При этом Хорватия рисковать особенно не будет: у команды Златко Далича есть домашняя игра в запасе, где «клетчатые» уже точно будут играть на победу. В этой ситуации наиболее вероятным исходом встречи кажется ничья. Поставить на ничейный исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 3.40.

Наверняка в матче будет много борьбы, а вот будет ли голевое пиршество - сказать сложно. Бежать шашки наголо не будет никто, поэтому напрашивается пари на низовой характер матча. Поставить в БК «Фонбет» на ТМ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.75. Если рискнете и сделаете ставку в 1000 рублей, в случае успеха получите на выплату 1750 рублей.