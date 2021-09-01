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Пьянич может перейти в клуб Российской Премьер-Лиги

Чемпионат.comиещё 4
49 минут назад

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может стать футболистом клуба Российской Премьер-Лиги, сообщает RAC 1. По информации источника, агент боснийца ведёт переговоры с командами из России и Турции.

Пьянич может перейти в клуб Российской Премьер-Лиги
Фото: © FC Barcelona© FC Barcelona

Ранее сообщалось, что Миралем Пьянич хочет вернуться в «Ювентус» и ждёт предложения бьянконери. Его агент Фали Рамадани находится в Италии. Вскоре он попытается достичь соглашения с руководством «Ювентуса». Пьянич покинет «Барселону» этим летом.

Напомним, футболист перебрался в «Барселону» летом 2020 года, подписав контракт на четыре года. В обратном направлении последовал бразильский полузащитник Артур. В минувшем сезоне Пьянич принял участие в 30 встречах за сине-гранатовых во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Футбол,Миралем Пьянич,
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