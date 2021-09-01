Сборная России назвала основной состав на матч 4-го тура отборочной стадии чемпионата мира – 2022 в Катаре с национальной командой Хорватии.

В стартовом составе выйдут: Гилерме, Фернандес, Дивеев, Караваев, Баринов, Джикия, Миранчук, Головин, Захарян, Ионов, Кузяев.

В запасе оказались: Дюпин, Лунёв, Осипенко, Черышев, Заболотный, Смолов, Бакаев, Зобнин, Самошников, Сутормин, Ерохин, Мухин.

Напомним, сегодня, 1 сентября, состоится матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.