Захарян стал самым молодым полевым игроком в истории сборной России

Стал известен стартовый состав сборной России на матч четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Хорватии.

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Таким образом, Захарян в возрасте 18 лет 3 месяцев и 5 дней стал самым молодым полевым игроком в истории российской сборной.

Напомним, что рекордсменом среди футболистов всех амплуа является вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев, дебютировавший в сборной в возрасте 18 лет и 20 дней.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 21:45 мск.