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Олимпиада-2020

Захарян стал самым молодым полевым игроком в истории сборной России

RT на русском
22 минуты назад

Стал известен стартовый состав сборной России на матч четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Хорватии.

Захарян стал самым молодым полевым игроком в истории сборной России
Фото: РФСРФС

Как сообщает пресс-служба сборной России, в стартовом составе выйдут: Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Алексей Миранчук, Далер Кузяев, Алексей Ионов и Арсен Захарян.

Таким образом, Захарян в возрасте 18 лет 3 месяцев и 5 дней стал самым молодым полевым игроком в истории российской сборной.

Напомним, что рекордсменом среди футболистов всех амплуа является вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев, дебютировавший в сборной в возрасте 18 лет и 20 дней.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России в полном составе провела тренировку перед игрой с Хорватией.

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