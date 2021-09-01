Федерация футбола Бразилии подаст жалобу на «Зенит»

Мы выражаем несогласие с действиями «Зенита» и направили официальную жалобу в ФИФА, приложив документы, направленные российским клубом конфедерации и спортсменам. Мы обратились в ФИФА, чтобы все грозящие «Зениту» санкции были применены в соответствии с правилами», — заявили в местной федерация футбола (CBF).