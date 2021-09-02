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Олимпиада-2020

Роналду ударил соперника в лицо в матче за сборную Португалии

Газета.Ruиещё 3
39 минут назад

В матче Португалия - Ирландия в квалификации чемпионата мира - 2022 нападающий хозяев Криштиану Роналду ударил по лицу защитника ирландцев Дару О'Ши. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Португалии.

Роналду ударил соперника в лицо в матче за сборную Португалии
Фото: ReutersReuters

"Газета.Ru" провела провела текстовую онлайн-трансляцию игры. На 12-й минуте главный арбитр Матей Юг назначил пенальти в ворота ирландцев. Криштиану Роналду готовился нанести удар с одиннадцатиметровой отметки, но защитник соперников Дара О'Ши, из английского "Вест Бромвича", ногой откинул мяч в сторону. Роналду правой рукой дал ему пощечину, после чего ирландец схватился за голову и присел.

Арбитр не стал наказывать карточками ни одного, ни другого игрока.

Ранее сообщалось, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду установил рекорд по количеству забитых мячей в составе национальной команды. Теперь в активе португальца 111 голов в 180 матчах за сборную. По этому показателю Роналду обошел экс-игрока сборной Ирана Али Даеи (109).

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