Роналду ударил соперника в лицо в матче за сборную Португалии

В матче Португалия - Ирландия в квалификации чемпионата мира - 2022 нападающий хозяев Криштиану Роналду ударил по лицу защитника ирландцев Дару О'Ши. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Португалии.

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"Газета.Ru" провела провела текстовую онлайн-трансляцию игры. На 12-й минуте главный арбитр Матей Юг назначил пенальти в ворота ирландцев. Криштиану Роналду готовился нанести удар с одиннадцатиметровой отметки, но защитник соперников Дара О'Ши, из английского "Вест Бромвича", ногой откинул мяч в сторону. Роналду правой рукой дал ему пощечину, после чего ирландец схватился за голову и присел.

Арбитр не стал наказывать карточками ни одного, ни другого игрока.